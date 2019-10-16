- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أوفدت الإدارة الأمريكية مسؤولين كبارًا إلى تركيا اليوم (الأربعاء) لإجراء محادثات طارئة؛ وذلك في محاولة لإقناع أنقرة بوقف الهجوم على شمال شرق سوريا، في حين سارعت قوات روسية إلى دخول منطقة أخلتها واشنطن بشكل مفاجئ.
ووصل روبرت أوبراين، الذي تولى منصب مستشار الأمن القومي منذ شهر، إلى تركيا للقاء وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قبيل محادثات غد بين مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وفقًا لـ"رويترز".
وأسفر الانسحاب الأمريكي السريع عن سباق على الأرض بين تركيا وروسيا، اللتين صارتا القوتَين الأجنبيتَين بلا منازع في هذه المنطقة، لتقسيم المنطقة الكردية التي كانت تحظى بحماية أمريكية.
وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي يراقب الحرب في سوريا المستمرة منذ ثمانية أعوام، أن قوات روسية عبرت نهر الفرات شمال سوريا، ووصلت إلى مشارف مدينة كوباني.ترامب تركيا سوريا
16 أكتوبر 2019 - 17 صفر 1441 08:31 PM
نائب "ترامب" يجتمع معه غدًا
أوفدت الإدارة الأمريكية مسؤولين كبارًا إلى تركيا اليوم (الأربعاء) لإجراء محادثات طارئة؛ وذلك في محاولة لإقناع أنقرة بوقف الهجوم على شمال شرق سوريا، في حين سارعت قوات روسية إلى دخول منطقة أخلتها واشنطن بشكل مفاجئ.
ووصل روبرت أوبراين، الذي تولى منصب مستشار الأمن القومي منذ شهر، إلى تركيا للقاء وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قبيل محادثات غد بين مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وفقًا لـ"رويترز".
وأسفر الانسحاب الأمريكي السريع عن سباق على الأرض بين تركيا وروسيا، اللتين صارتا القوتَين الأجنبيتَين بلا منازع في هذه المنطقة، لتقسيم المنطقة الكردية التي كانت تحظى بحماية أمريكية.
وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي يراقب الحرب في سوريا المستمرة منذ ثمانية أعوام، أن قوات روسية عبرت نهر الفرات شمال سوريا، ووصلت إلى مشارف مدينة كوباني.
، وفد أمريكي رفيع المستوى للضغط على "أردوغان" لوقف العملية العسكرية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر وفد أمريكي رفيع المستوى للضغط على "أردوغان" لوقف العملية العسكرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.