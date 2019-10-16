، الأهلي يعلن تعاقده مع المدرب "جروس" ،

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن المركز الإعلامي بالنادي الأهلي عن تعاقد إدارة النادي برئاسة أحمد الصائغ مع المدرب السويسري كرستيان جروس خلفاً للكرواتي برانكو ايفانكوفتش.

وكان جروس قد تراجع عن التوقيع مطلع الأسبوع الجاري بعد الاختلاف على الأمور المالية بحسب ما أكدت مصادر مطلعة في النادي الأهلي.

وكان جروس قد تولى في يوليو 2014 تدريب النادي الأهلي، وحصل على الدوري لأول مرة منذ 34 عاماً بالنسبة للنادي بعد صراع مع الهلال.

وفاز جروس بين 2014 و2016 بلقب كأسي الملك وولي العهد، كذلك لم يخسر في 51 مباراة متتالية في الدوري قبل أن يرحل عن الفريق مستقيلاً عقب تحقيق مسيرة رائعة فاز فيها في 59 مباراة من أصل 70 خاضها مع الفريق.

وعقب رحيله في يوليو 2016، أعاده الأهلي في أكتوبر من نفس العام بعد فسخ التعاقد مع البرتغالي خوسيه جوميز.

وفي لايته الثانية لم تشهد أي تتويج ولكنه فاز في 24 مباراة من أصل 37 خاضها مع الفريق، قبل أن يرحل في يونيو 2017.النادي الأهلي