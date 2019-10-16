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توفي، اليوم الأربعاء، الشيخ محمد قاسم الجعفري بعد مسيرة طويلة في تعليم القرآن الكريم، وتقرر أن تقام صلاة الجنازة بعد صلاة عصر يوم غدٍ الخميس.
وولد الشيخ "الجعفري" عام ١٣٥٠هـ بمنطقة جازان، وقدم للرياض عام ١٣٧٧هـ، والتحق بحلقات الشيخ محمد بن سنان رحمه الله، وفي عامين أتمَّ حفظ القرآن كاملاً، ثم عيّنه الشيخ ابن سنان مدرسًا في حلقاته عام ١٣٧٩هـ واستمر معه حتى افتتحت الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن، فكان من أوائل من درس فيها، واستمر مقرئاً للقرآن، ومدرساً لعلم الفرائض، والنحو، وتخرج على يده آلاف الطلاب والمقرئين منهم أبناؤه الستة عشر الذين حفظوا القرآن كاملًا، واستمر تدريسه حتى أقعده المرض بتاريخ ١٤٣٧هـ.
وتلقَّى الشيخ "الجعفري" درس الفقه على يد الشيخ محمد بن إبراهيم، والشيخ ابن باز، والشيخ ابن جبرين رحمهم الله تعالى.
الشيخ محمد قاسم الجعفري
16 أكتوبر 2019 - 17 صفر 1441 08:13 PM
تخرج على يده آلاف الطلاب والمقرئين منهم أبناؤه الستة عشروفاة الشيخ "محمد الجعفري" بعد مسيرة طويلة في تعليم القرآن الكريم
توفي، اليوم الأربعاء، الشيخ محمد قاسم الجعفري بعد مسيرة طويلة في تعليم القرآن الكريم، وتقرر أن تقام صلاة الجنازة بعد صلاة عصر يوم غدٍ الخميس.
وولد الشيخ "الجعفري" عام ١٣٥٠هـ بمنطقة جازان، وقدم للرياض عام ١٣٧٧هـ، والتحق بحلقات الشيخ محمد بن سنان رحمه الله، وفي عامين أتمَّ حفظ القرآن كاملاً، ثم عيّنه الشيخ ابن سنان مدرسًا في حلقاته عام ١٣٧٩هـ واستمر معه حتى افتتحت الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن، فكان من أوائل من درس فيها، واستمر مقرئاً للقرآن، ومدرساً لعلم الفرائض، والنحو، وتخرج على يده آلاف الطلاب والمقرئين منهم أبناؤه الستة عشر الذين حفظوا القرآن كاملًا، واستمر تدريسه حتى أقعده المرض بتاريخ ١٤٣٧هـ.
وتلقَّى الشيخ "الجعفري" درس الفقه على يد الشيخ محمد بن إبراهيم، والشيخ ابن باز، والشيخ ابن جبرين رحمهم الله تعالى.
، وفاة الشيخ "محمد الجعفري" بعد مسيرة طويلة في تعليم القرآن الكريم ،
المصدر : الخليج 365
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