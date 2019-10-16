صلاحية التأشيرة:برقم الاقامة استعلم عن صدور تأشيرة خروج وعودة عبر أبشر الجوازات السعودية

من المؤكد أن نظام أبشر من أفضل التطبيقات التي قامت بها المملكة العربيه السعودية، حيث أنه موفر للوقت والجهد والطاقة كما أن هذا النظام يمنع الأخطاء البشرية أو يعمل علي التقليل الناتج عن العامل البشري.

الاستعلام عن صدور تأشيرة خروج وعودة

ومن أحد الخدمات التي يقدمها نظام أبشر الاستعلام عن صدور تأشيرة خروج وعودة وذلك فقط عن طريق رقم الإقامة، حيث يستطيع الكفيل الاستعلام عن صدور تأشيرة خروج وعودة للمكفول برقم الهوية أو عن طريق رقم الإقامة والاستعلام عن كافة تفاصيل التأشيرة بشكل عام نوع وصلاحية وغيرها، كما أن هذه الخدمة متوفرة أيضا عن طريق الاستعلام من موقع خدمات الجوازات السعودية.

رابط الاستعلام عن صدور تأشيرة خروج وعودة

الاستعلام عن طريق موقع خدمات الجوازات السعودية

الدخول إلي صفحة المديرية العامة للجوازات السعودية، ومن ثم خدمة الاستعلام عن التأشيرة

من ثم سوف تظهر لك صورة يجب عليك ملئ البيانات الموجودة بها

وهي عبارة عن قيم مطلوب إدخالها :

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القيمة الأولي: وهي رقم التأشيرة، ورقم الجواز، ورقم الاقامة.

القيمة الثانية: وهي رقم التأشيرة، ورقم الجواز، ورقم الاقامة، تاريخ الميلاد، وتاريخ انتهاء التأشيرة والاقامة وبالطبع الاسم.

بعد الانتهاء من كل تلك البيانات، قم بالضغط علي تحقق وسوف تظهر لك جميع بيانات التأشيرة.

الاستعلام عن التأشيرة عن طريق موقع أبشر.

الدخول الي صفحة الاستعلام عن التأشيرة عن طريق رقم الكفيل ورقم الإقامة.

من ثم سوف تظهر لك شاشة قم بإكمال البيانات ومن ثم اضغط علي عرض وسوف تظهر لك بيانات التأشيرة.