بالفيديو: الأمير خالد بن بندر يكشف تفاصيل جديدة بشأن اتهام المستشار السابق سعود القحطاني بقضية...

كشف الأمير خالد بن بندر بن سلطان السفير السعودي في بريطانيا عن الوضع الحالي لسعود القحطاني المستشار السابق والمعفى من منصبه على خلفية التحقيقات في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

ووصف الأمير ما تبثه الشاشات القطرية ووسائل الإعلام هناك حول المستشار القحطاني بـ”الإشاعات” مؤكداً أنه لا زال يخضع للتحقيق وذلك من داخل منزله بعدما تم عزله من منصبه.

وعن سير التحقيقات، قال الأمير أن الحكومة لم تظهر لها أية أدلة بشأن القحطاني أو تورطه في القضية مضيفاً “لكن هناك صلات محتملة، لكن لم تتم إدانته بأي شيء ولم نحصل على أدلة قاطعة تقول أنه متورط”.

وأشار بن بندر إلى التعاون بين المملكة وتركيا بخصوص الواقعة وقال “حاولنا مع أصدقائنا في أنقرة للحصول على معلومات لكنهم لا يرغبون في تشارك المعلومات معنا، ويقولون أننا لا نود مشاركة المعلومات معهم، ليس لدينا الكثير لنتشاركه معهم لأن ما حدث كان في اسطنبول وليس في السعودية”.