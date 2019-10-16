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أمر ملكي يزف بشرى سارة لأكثر من ألف ضابط بالحرس الوطني

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أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- أمرًا ملكيًا بترقية 1272 ضابطاً في مختلف وحدات وزارة الحرس الوطني من ضمنهم 176 ضابطاً بالقطاع الغربي.

وأعلن مدير إدارة شؤون الضباط بالقطاع الغربي العقيد ركن فهد الفرحان، عن أسماء المترقين حيث شملت الترقية 51 ضابطاً من رتبة رائد إلى رتبة مقدم. و65 ضابطاً من رتبة نقيب إلى رتبة رائد و 38 ضابطاً من رتبة ملازم أول إلى رتبة نقيب و 22 ضابطاً من رتبة ملازم إلى رتبة ملازم أول.

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