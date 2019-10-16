عادت قناة ”بداية“ بشكل رسمي للبث مجددا أمس الثلاثاء، بعد نحو عام ونصف العام من التوقف بقرار من وزارة الإعلام.
ورحّب جمهور القناة بها، بنشر مقاطع من متابعتهم للحظات الأولى من انطلاقتها والتي بدأت بتتر الافتتاح، ثم النشيد الوطني الذي أنشده المتسابقون، الذين يبلغ عددهم نحو 20 شابا، في الموسم الجديد من برنامجها الشهير زد رصيدك، وسط تكهنات بشأن المتأهلين في المنافسة.
بدورها، اكتفت ”بداية“ عبر حسابها في موقع التواصل ”تويتر“ عن إعلان عودتها، دون أي تفاصيل أخرى بشأن الحلقة الأولى من برنامجها الشهير.
وأغلقت القناة في 2018 من قبل وزارة الإعلام كإجراء عقابي جاء بعد انتقادات لاذعة طالت القائمين على القناة بسبب إبلاغهم أحد المتسابقين في برامجها بوفاة والده على الهواء مباشرة.
كانت هذه تفاصيل خبر رسمياً.. عودة قناة بداية للبث مرة أخرى بعد توقف عام ونصف.. وهكذا استقبلها الجمهور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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