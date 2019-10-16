بالصور.. 100 طالب يشاركون في «المرسم الحر» بالطائف

شارك 100 طالب من عدة مدارس تابعة للإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، في برنامج «المرسم الحر» الذي ينفذه قسم التربية الفنية بإدارة النشاط الطلابي للبنين تحت شعار همة حتى القمة.

جاء ذلك بحضور المساعد للشؤون المدرسية محمد بن عامر النفيعي نيابةً عن المدير العام للتعليم وفور وصوله للحديقة استقبله طلاب الكشافة بالترحاب والأناشيد والوطنية، كما حضر فعاليات البرنامج مدير إدارة النشاط الطلابي وعدد من مديري الادارات والمشرفين ومعلمي التربية الفنية وجمع من الطلاب.

ويمثل الطلاب المشاركون في البرنامج، مدارسَ التعليم العام، وبرامجَ الدمج لطلاب التربية الفكرية، ومعهد التربية الفكرية، ومعهد الأمل للصم والبكم؛ وذلك بحديقة الجال التي تم اختيارها لتنفيذ ذلك البرنامج.

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ويهدف البرنامج الذي اعتادت عليه الإدارة -ممثلةً في قسم التربية الفنية- إلى تنمية القدرة لدى الطلاب على المشاهدة والتأمل والتفاعل مع المحيط البيئي ومكوناته، ونشر الثقافة الفنية، وتذوق الجمال في الطبيعة بين الطلاب والمجتمع؛ لممارسة نشاط تربوي مميز.

وأبدى النفيعي سعادته بإمكانات الطلاب بمختلف أعمارهم ومراحلهم الدراسية في كرنفال تعليمي فني إبداعي؛ حيث حاور الطلاب المشاركين وتابع فرحهم بالبرنامج فيما أبدى الطلاب المشاركون سعادتهم بانخراطهم في البرنامج، الذي مكّنهم من الإبداع خارج محيط المدرسة؛ حيث اعتادوا تنفيذ رسوماتهم داخل غرفة التربية الفنية فيها؛ مؤكدين أن خروجهم إلى الحديقة كان وراء تنمية إبداعهم، وتأكيد الناحية الفنية لديهم والتي ظهرت على رسوماتهم.

وقدم النفيعي شكره وتقديره لمدير إدارة النشاط الطلابي ولرئيس قسم التربية الفنية ومشرفية ولمعلمي التربية الفنية بالمدارس على جهودهم الحثيثة في هذا المجال كما قدم شكره لأمانة محافظة الطائف على استضافتهم لبرنامج المرسم الحر في حديقة الجال ومتمنيًّا للجميع مزيدًا من الإبداع والتميز والتألق.