وفاة شخص وإصابة 6 آخرين في حادث تصادم شمال جدة

توفي شخص وأصيب 6 آخرون، في حادث تصادم وقع شمال كوبري الملك سعود، بمحافظة جدة.
وقال المتحدث الإعلامي للهلال الأحمر بمحافظة جدة، عبدالله أحمد أبوزيد، إنه فور تلقي البلاغ من غرفة عمليات الهلال الأحمر هرعت 5 فرق إسعافية والقائد الميداني معتز الباشا، إلى موقع الحادث.
وأضاف أبوزيد أنه تبين وجود حالة وفاة وست إصابات ما بين الخطيرة والمتوسطة، مؤكدًا نقل جميع الحالات إلى مجمع الملك عبدالله الطبي.
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