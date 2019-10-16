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وزير الداخلية يصل عمان لرئاسة وفد المملكة في اجتماع دول مجلس التعاون

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وصل وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، العاصمة العمانية مسقط؛ لرئاسة وفد المملكة في الاجتماع الـ36 لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وكان في استقبال الوزير لدى وصوله مطار مسقط الدولي، وزير الداخلية العماني حمود بن فيصل البوسعيدي، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، ووكيل وزارة الداخلية  خالد بن هلال البوسعيدي، ومحافظ البريمي خليفة بن المرداس البوسعيدي، إضافة إلى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عمان عيد بن محمد الثقفي، وكبار المسؤولين بوزارة الداخلية العمانية.

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