بالصور.. رئيس بلدية الداير يبحث مشروعات السفلتة والنظافة وتسوير المقابر

بحث رئيس مركز آل زيدان سالم بن عبدالله بن قزيز، اليوم الأربعاء، الموضوعات المتعلقة بالمشاريع البلدية واحتياجات قرى المركز، مع رئيس بلدية الداير المهندس عبدالمجيد بن علي مذكور، وأعضاء المجلس البلدي بالمحافظة.
وعقد بن قزيز، مع رئيس المجلس البلدي ورئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي، اجتماعًا ناقشوا خلاله أولويات احتياجات المركز الخدمية والتنموية من الجانب البلدي، وخصوصًا مشروعات السفلتة والنظافة وتسوير المقابر.
كما عقد مسؤولو المركز لقاء مفتوحًا مع الأهالي، استمعوا خلاله لمطالبهم، وسجلوا ملاحظاتهم، وردوا على استفساراتهم؛ حيث حضر اللقاء الذي عقد بمقر الاجتماعات بمركز آل زيدان، عدد من مشايخ القبائل والأعيان والأهالي.
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