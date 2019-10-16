بالصور.. نائب أمير الرياض ينقل تعازي القيادة لأسرة الشهيد القحطاني

نقل الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة الرياض، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لأسرة الشهيد جندي أول مبارك بن سعد القحطاني الذي استشهد في ميدان الشرف والعزة بالحد الجنوبي دفاعًا عن الدين والوطن .
وكان نائب أمير منطقة الرياض أدى صلاة الميت على الشهيد عقب صلاة العصر اليوم بجامع الراجحي، بحضور قائد القوات البرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله المطير.
وأعرب الأمير محمد بن عبدالرحمن لذوي الفقيد عن بالغ عزائه في فقيد الوطن، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويتقبله مع الشهداء، وأن يلهمهم الصبر والسلوان، مؤكدًا ما يتحلى به رجال الأمن كافة من شجاعة وبسالة في الذود عن حمى هذا الوطن الغالي.
فيما رفع ذوو الشهيد الشكر لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ولسمو نائب أمير منطقة الرياض على تعازيهم ومشاعرهم، سائلين الله أن يحفظ هذه البلاد وأن يديم عليها أمنها وأمانها في ظل قيادتها الرشيدة .
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