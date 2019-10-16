بالصور.. مركز الأبحاث بجامعة جازان ينفذ 56 مشروعًا علميًّا

نفذ مركز الأبحاث الطبية بجامعة جازان 56 مشروعًا بحثيًّا ضمن نشاطه العلمي الذي شمل نشر 114 ورقة علمية بمجلات عالمية مُصنَّفة ضمن قائمة طومسون رويترز.

ويعمل المركز على إنجاز عدد من الأبحاث العلمية الممولة من شركة سابك وجامعة جازان، بالإضافة إلى أربعة أبحاث ممولة من خارج الجامعة، و11 مشروعًا مقترحًا لإجراء أبحاث يتم تمويلها من الجامعة ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.

وأوضح المشرف على مركز الأبحاث الطبية بجامعة جازان الدكتور عبدالله بن محمد فرساني أن المركز يهدف إلى تنفيذ الأبحاث والبرامج المتعلقة بالأمراض المدارية والمستوطنة محليًّا وإقليميًّا، إلى الأمراض المزمنة والوراثية، مشيرًا إلى أن المركز يعمل على عدد من الأبحاث الطبية الحيوية باستخدام أحدث التقنيات، وتفعيل التواصل مع المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة الداخلية والخارجية الداعمة للبحث العلمي وإقامة شراكات فعالة؛ لتنفيذ مشاريع بحثية تخدم قضايا المجتمع بمجال الصحة.

وتعد الأبحاث المتعلقة بأمراض المنطقة مثل مرض السل الرئوي ومرض الكلازار، من أهم أبحاث المركز كونها من الدراسات الأولى من نوعها، كما نفذ مركز الأبحاث الطبية أبحاثًا عن الأمراض المعدية كالملاريا والفيروسات المنقولة بالحشرات كحمى الضنك والوادي المتصدع وحمى الخرمة النزفية، بالإضافة الى أمراض الدم الوراثية كالثلاسيميا وفقر الدم المنجلي وهذه المشاكل الصحية تمثل قمة هرم الأولويات البحثية للجامعة والمركز.

ويمتلك مركز الأبحاث الطبية بجامعة جازان تجهيزات معملية متقدمة تتمثل في معامل زراعة الخلايا، والأحياء الدقيقة، والأحياء الجزئية، والمعمل العام، إضافة إلى وحدة بيت الحيوان لإجراء أبحاث على الحيوانات، وتعتبر الوحدة الوحيدة على مستوى المنطقة، كما يقدم عددًا من الخدمات البحثية للباحثين وأعضاء هيئة التدريس في عدة كليات بالجامعة، تتضمن إجراء: تحاليل مخبرية، وتحليل إحصائي، وتوفير المواد الكيميائية والأجهزة الخاصة بإجراء التحاليل، وتوفير حيوانات التجارب.

Advertisements

ويلتزم المركز بتقديم أنشطة بحثية متميزة في المجالات الطبية وفق أعلى المعايير العالمية، وتوفير البيئة البحثية المحفزة للبحث والإبداع والابتكار في ضوء أخلاقيات البحث العلمي، وبناء شراكات بحثية محلية وعالمية لخدمة المجتمع ويهدف إلى أن يكون مركزًا رائدًا ومتميزًا في الأبحاث الطبية على المستوى الوطني والدولي.

وأجرى الباحثون دراسة للأوليات البحثية وهي من أهم الاهتمامات للمركز منذ إنشائه؛ حيث تبذل إدارة المركز جهودًا واسعة لدراسة الأوليات البحثية بتوزيع الاستمارات والمقترحات ومعرفة الآراء وبمشاركة واسعة من الباحثين داخل المركز ومن أعضاء هيئة التدريس في الكليات الطبية والصحية بالجامعة.

كما نظم المركز دورات تدريبية عديدة لرفع القدرات البحثية للباحثين، وأعضاء هيئة التدريس، وطلبة الجامعة في ثلاثة محاور مهمة يرتكز عليها نجاح البحث العلمي، وهي: النشر العلمي، التوثيق العلمي، ومنهجية البحث العلمي.

يذكر أن المركز أنشئ عام 1429هـ؛ ليكون كيانًا رائدًا في إجراء الأبحاث الصحية منطلقًا من رسالة الجامعة تجاه خدمة المجتمع، وليكن مرجعية وطنية وعالمية تستخدم أفضل الممارسات البحثية بامتلاكه الكفاءات المؤهلة وأحدث التقنيات، وينشر باحثون المركز نتائج البحوث في المجلات العلمية المتميز تعزيزًا لترتيب جامعة جازان العلمي والوصول بها إلى مستوى القدرة التنافسية الدولية.