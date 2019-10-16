بالصور.. مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ينظم الندوة السنوية للتمريض

افتتح الدكتور صالح بن أحمد المسفر الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالنيابة؛ الندوة السنوية الثالثة والثلاثين للتمريض تحت عنوان «الاتجاهات والتحديات الحديثة في مجال التمريض» صباح اليوم الأربعاء بقصر الثقافة بالحي الدبلوماسي.

وأكد الدكتور المسفر أن تنظيم مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، المؤتمرات والندوات الطبية المتخصصة يأتي انسجامًا مع رؤية المستشفى التي تضع ضمن أولوياتها المجالات البحثي والتعليمي والتدريبي. وتعد الندوات العلمية المتخصصة عنصرًا رئيسيًّا لتحقيق هذا الجانب، ومحورًا رئيسيًّا للبناء المعرفي والمهاري، ومصدرًا للمعلومات.

وبين الدكتور صالح المسفر، في كلمته، أن ندوة التمريض يأتي تنظيمها انطلاقًا من أهمية ودور قطاع التمريض في الخدمات الصحية المقدمة. وتهدف هذه الندوة إلى مشاركة الخبرات في الابتكارات التقنية الحديثة في مجال التمريض والممارسة السريرية وتأثيرها في سلامة المرضى، إضافةً إلى المساهمة في تطوير المعرفة النظرية، وتقديم الدراسات البحثية في مجال التمريض، وتحديد التحديات التي تواجه التمريض ومناقشة حلها.

من جانبها، قالت رئيسة اللجنة العلمية للندوة الأستاذة إيناس بنت شكري العمري، إن الندوة ستتناول تمريض العيون حول العالم، وأثر تحفيز بيئة العمل الصحية، في ظل التحول بالخدمات الصحية والموضوعات التي تعزز دور التمريض، وتعود بالفائدة على قطاعات خدمة المرضى، إضافة إلى أن الندوة توفر الفرصة للعاملين في التمريض والطلاب والباحثين من جميع أنحاء المملكة لتعرُّف الاتجاهات والتحديات الحالية في مجال التمريض وتبادل الأفكار والخبرات العلمية.

وأضافت أن الندوة سيشارك فيها عدد من المتحدثين الدوليين، إضافة إلى متحدثين من داخل المملكة، مشيرةً إلى أن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية اعتمدت 11 ساعة من الندوة للتعليم الطبي المستمر.