الملك يستقبل الرئيس الفلسطيني.. ومأدبة غداء لضيف المملكة والوفد المرافق

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورحب خادم الحرمين بضيف المملكة والوفد المرافق له، فيما أبدى الرئيس الفلسطيني سعادته بزيارة المملكة، ولقائه خادم الحرمين الشريفين.

وفي صالون الاستقبال، صافح الرئيس الفلسطيني أصحاب السمو الأمراء، والمعالي الوزراء، وقادة القطاعات العسكرية، وقد أقام خادم الحرمين مأدبة غداء؛ تكريمًا لفخامته والوفد المرافق له.

حضر الاستقبال ومأدبة الغداء، الأمير خالد بن فهد بن خالد، والأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، والأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين.

كما حضر اللقاء الأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن سعود بن محمد، والأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن محافظ الدرعية، والأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي، والأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، والأمير سلطان بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز مساعد رئيس الاستخبارات العامة، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز.