«التخصصات الصحية» والقوات المسلحة تتفقان على تعزيز الخدمات الطبية

وقَّعت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، والإدارة العامة للخدمات الطبية بالقوات المسلحة، اليوم الأربعاء، اتفاقيتي تعاون، الأولى لتطوير مركز الدراسات العليا لطب الأسرة، والثانية لتنفيذ برامج تدريبية في «مساعد طبيب أسنان، ومساعد رعاية التمريض»، وذلك بمقر الهيئة بمدينة الرياض.

ووقَّع الاتفاقيتين من جانب «التخصصات الصحية»، الأمين العام الدكتور أيمن بن أسعد عبده، ومن جانب الإدارة العامة للخدمات الطبية بالقوات المسلحة بوزارة الدفاع، المدير العام للخدمات الطبية للقوات المسلحة الدكتور أحمد بن محمد العامري.

وأوضح الدكتور عبده، أن الهيئة تسعى من خلال الاتفاقيتين لسد النقص الكبير، الذي تعاني منه الخدمات الصحية بالمملكة، والمتمثل بشكل واضح في قلة عدد الأطباء في مجال طب الأسرة، وتأهيل وتدريب مساعدي طبيب الأسنان ورعاية التمريض، وإلى تطوير الأداء المهني وتنمية وتشجيع المهارات، والتطبيق العملي السليم في مجال التخصصات الصحية المختلفة؛ للوصول إلى مجتمع صحي بكفاءات مؤهلة على أفضل المعايير.

من جانبه، أشار العامري إلى أن الإدارة العامة للخدمات الطبية ستسخِّر كل ما تمتلكه من إمكانات مادية وبشرية؛ لتطوير مركز للدراسات العليا لطب الأسرة، وذلك لتأهيل كوادر سعودية يخدمون المجتمع بإنسانية وكفاءة.

وأضاف، أن الإدارة العامة للخدمات الطبية بالقوات المسلحة، من المنشآت الصحية الرائدة في تنفيذ البرامج التدريبية؛ لما تمتلكه من أماكن متخصصة في مجال التدريب والتطوير، التي سوف تحقق أهداف رؤية المملكة 2030 الرامية إلى توفير كوادر سعودية مؤهلة في عدد من المجالات الصحية، وتحقيق الأهداف المنشودة من إعداد وتأهيل الكوادر الصحية.