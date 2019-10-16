بالصور.. أمانة جازان تبدأ في تنفيذ مشروع «أمانة بلا ورق»

بدأت أمانة منطقة جازان في تفعيل نظام المراسلات الإدارية الإلكتروني والمرتبط مركزياً مع وزارة الشؤون البلدية والقروية؛ بهدف تسريع إنجاز المعاملات وتطوير بيئة العمل عبر الحد من تداول الورق داخل الأمانة وتفعيل التعاملات الإلكترونية.
وتأتي هذه المبادرة تنفيذاً لتوجيهات وزير الشؤون البلدية والقروية بشأن التحول إلى «وزارة بلا ورق» وتسريع الإنجاز.
وأوضح أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان، أن الأمانة خلال الأسبوعين الماضيين نفذت 19 ورشة تدريبية استفاد منها أكثر من 290 متدربًا ومتدربة بهدف شرح آليات تطبيق نظام المراسلات الإدارية الإلكتروني الجديد في الأمانة والبلديات المرتبطة.
وأضاف بن سعيدان، أن نظام المراسلات الإلكترونية المركزي يهدف لدعم خطة التحول الرقمي وتحسين بيئة العمل وتسريع إنجاز المعاملات، لافتًا إلى أنه من مميزاته تمكين إرسال المعاملات بين الوزارة والأمانة، والأمانة مع البلديات المرتبطة بها، والبلديات فيما بينها بشكل إلكتروني بدون ورق، واحتوائه على أرشيف إلكتروني متطور لحفظ المعاملات وتسهيل الرجوع إليها في أي وقت، إضافة لتضمين ميزة التوقيع الإلكتروني في النظام لتمكين التوقيع والإحالة والتوجيه الإلكتروني للمعاملات بطريقة إلكترونية آمنة وسريعة ومؤازرة لخطط وبرامج التحول.
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