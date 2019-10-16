إصابات في اصطدام وانقلاب مركبة على طريقي جدة والسيل

باشرت الجهات المختصة، صباح اليوم الأربعاء، حادث اصطدام شاحنتين ومركبتين على طريق جدة- ينبع.

ووفق ما جاء بالحساب الرسمي للمركز الوطني للعمليات الأمنية «911»، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، فإن الحادث نتج عنه وقوع عددٍ من الإصابات، فيما باشرت الجهات المختصة الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

كما باشرت الجهات المختصة ما ورد لها من بلاغ عن حادث انقلاب مركبة؛ بسبب انحرافها المفاجئ على طريق «السيل باتجاه الطائف»، ونتج عنه عددٌ من الإصابات.

وذكر المركز الوطني للعمليات الأمنية «911»، أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى.