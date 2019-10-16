

المدينة المنورة 17 صفر 1441 هـ الموافق 16 أكتوبر 2019 م واس

تواصلت اليوم فعاليات الندوة الثانية لمستجدات السكري التي تنظمها جمعية المدينة المنورة الخيرية للسكري "سُكّر " ، بمشاركة عدد من الأطباء والممارسين الصحيين والمهتمين من مختلف مناطق المملكة .

وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور صلاح بن سليمان الردادي أن الندوة تهدف إلى بحث المستجدات الصحية التي تشهدها مراكز الأبحاث والجهات المختصة في مجال السكري وإثراء التواصل بين الأطباء والباحثين المشاركين وتبادل الخبرات، واتخاذ الإجراءات اللازمة للإسهام في الحدّ منه.

وأكد الدكتور الردادي على أهمية إقامة مثل هذه الندوات لتبادل الخبرات وإكسابهم الخبرات اللازمة ، والرفع من مستوى الوعي الصحي في المجتمع .

كما ستواصل الندوة غداً يومها الثالث وستناقش فيه أمراض السكر لدى الاطفال وكيفية التعامل مع مضاعفاته والنهج العلاجي لتلك المضاعفات وتختتم بعدها الندوة بعدد من التوصيات المهمة.

// انتهى //

19:35ت م

0242





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الندوة الثانية لمستجدات السكري تواصل فعالياتها بالمدينة المنورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.