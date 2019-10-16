

عمّان 17 صفر 1441 هـ الموافق 16 أكتوبر 2019 م واس

افتتح مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم الدورة التعليمية والتدريبية التاسعة عشرة لأبناء اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري بالأردن.

وباشر الطلاب والطالبات السوريين في المخيم أولى الحصص التدريبية والتعليمية في الدورة، حيث يبلغ عدد الطلبة المسجلين لهذه الدورة 614 طالبا وطالبة.

وأوضح مدير مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة في الأردن الدكتور بدر السمحان أن المركز السعودي للتعليم والتدريب يتولى تقديم تلك البرامج التدريبية والتعليمية، مؤكدا حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على إيلاء اللاجئين السوريين جل الاهتمام والعمل على تأمين المساعدات الإغاثية التي يحتاجونها حتى ينعموا بحياة كريمة لحين انتهاء الأزمة الإنسانية التي يمرون بها.

//انتهى//

18:48ت م

0231





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يفتتح الدورة التعليمية والتدريبية التاسعة عشرة لأبناء اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.