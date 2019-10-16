السعودية اليوم / مدني تبوك ينفذ فرضية حريق بالشركة السعودية للكهرباء



تبوك 17 صفر 1441هـ الموافق 16 أكتوبر 2019 م واس

نفذت الإدارة العامة للدفاع المدني بمدينة تبوك اليوم، فرضية حريق بالشركة

وأوضح نائب المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك ملازم أول/ رافع العمري، بأنه تم تنفيذ الفرضية بحريق وهمي في محطة ( 6أ ) بالمولد الثالث والواقعة بحي القادسية في مدينة تبوك، ونتج عن ذلك عنه اخلاء 13 شخص وإنقاذ 2 محتجزين وحالة إصابة بسيطة وحالة إصابة حرجة ، مشيراً إلى أن مدني تبوك شارك بفرقتي إطفاء وإنقاذ وسيارة سلالم، بالتعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة، ومنها الأمن الصناعي للشركة، وفرق إسعافية من هيئة الهلال الأحمر السعودي، إضافة لتواجد الدوريات الأمنية في الموقع.

وأكد الملازم العمري، بأن هذه الفرضية حققت النتائج المأمولة من تنفيذها، ومنها تحقيق التنسيق والتعاون والتكامل مع الجهات المساندة، بالإضافة إلى رفع مستوى الاستعداد والجاهزية وسرعة التعامل الأمثل مع مختلف الحوادث.

// انتهى //

18:46ت م

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تبوك 17 صفر 1441هـ الموافق 16 أكتوبر 2019 م واسنفذت الإدارة العامة للدفاع المدني بمدينة تبوك اليوم، فرضية حريق بالشركة السعودية للكهرباء وذلك للتأكد من جاهزية الفرق الميدانية في الدفاع المدني والجهات الحكومية ذات الصلة والخطط المعدة لمباشرة الحوادث الفعلية.وأوضح نائب المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك ملازم أول/ رافع العمري، بأنه تم تنفيذ الفرضية بحريق وهمي في محطة ( 6أ ) بالمولد الثالث والواقعة بحي القادسية في مدينة تبوك، ونتج عن ذلك عنه اخلاء 13 شخص وإنقاذ 2 محتجزين وحالة إصابة بسيطة وحالة إصابة حرجة ، مشيراً إلى أن مدني تبوك شارك بفرقتي إطفاء وإنقاذ وسيارة سلالم، بالتعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة، ومنها الأمن الصناعي للشركة، وفرق إسعافية من هيئة الهلال الأحمر السعودي، إضافة لتواجد الدوريات الأمنية في الموقع.وأكد الملازم العمري، بأن هذه الفرضية حققت النتائج المأمولة من تنفيذها، ومنها تحقيق التنسيق والتعاون والتكامل مع الجهات المساندة، بالإضافة إلى رفع مستوى الاستعداد والجاهزية وسرعة التعامل الأمثل مع مختلف الحوادث.// انتهى //18:46ت م0229

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.