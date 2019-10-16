السعودية اليوم / احباط محاولة 6 أشخاص للهجرة غير الشرعية في الجزائر



الجزائر 17 صفر 1441 هـ الموافق 16 اكتوبر 2019م واس

أحبط حرس السواحل الجزائري محاولة هجرة غير شرعية لـستة أشخاص كانوا على متن قارب تقليدي الصنع سواحل مدينة "جيجل" الجزائرية.

وقالت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان اليوم : إن قواتها تمكنت من توقيف 18 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من محافظتي تلمسان وعنابة.

// انتهى //

18:36ت م

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