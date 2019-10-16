السعودية اليوم / خادم الحرمين الشريفين يهنئ في اتصال هاتفي سمو أمير دولة الكويت بعودته إلى بلاده بعد استكماله الفحوصات الطبية التي تكللت بالنجاح



الرياض 17 صفر 1441 هـ الموافق 16 أكتوبر 2019 م واس

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله ‏-، اتصالاً هاتفياً اليوم، بأخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، هنأه فيه بعودته إلى بلده الكويت الشقيق بعد استكماله الفحوصات الطبية التي أجراها سموه وتكللت ولله الحمد بالنجاح.

وسأل خادم الحرمين الشريفين، الله العلي القدير أن يمتع سموه بدوام الصحة.

من جهته، شكر سمو أمير دولة الكويت، خادم الحرمين الشريفين، على ما أبداه من مشاعر أخوية صادقة، متمنيًا لخادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والعافية، ولشعب المملكة المزيد من التقدم والازدهار.

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18:28ت م

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