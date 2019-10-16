السعودية اليوم / رئيس وكالة الأنباء السعودية يلتقي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عمان



مسقط 17 صفر 1441 هـ الموافق 16 أكتوبر 2019 م واس

التقى معالي رئيس وكالة الأنباء

وتم أثناء اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات العلاقة بالشأن الإعلامي.

// انتهى //

18:18ت م

0219



مسقط 17 صفر 1441 هـ الموافق 16 أكتوبر 2019 م واسالتقى معالي رئيس وكالة الأنباء السعودية الأستاذ عبدالله بن فهد الحسين في العاصمة العمانية مسقط اليوم، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عمان عيد بن محمد الثقفي.وتم أثناء اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات العلاقة بالشأن الإعلامي.// انتهى //18:18ت م0219

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