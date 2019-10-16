السعودية اليوم / تعليم نجران يجهز عيادات طبية بمدارس المنطقة



نجران 17 صفر 1441هـ الموافق 16 أكتوبر 2019 م واس

بدأت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران اليوم، بتنفيذ غرف للعيادات الصحية المدرسية في عدد من مدارس البنين والبنات، وذلك لتقديم الإسعافات الأولية للحالات التي قد يتعرض لها الطلاب والطالبات.

وأوضح المساعد للشؤون المدرسية بتعليم نجران مسفر الوادعي، أن قسم الشؤون الصحية المدرسية بتعليم نجران بالتعاون مع إدارة الصحة المدرسية بصحة المنطقة يقوم بالإشراف على تركيب عيادات طبية بمدارس المنطقة تشمل 19 مدرسة للبنين و 11 مدرسة للبنات كمرحلة أولى من مشروع العيادات الطبية المدرسية.

وأفاد الوادعي أن العيادات الطبية ستكون مقراً للمرشدين والمرشدات الصحيين والأطباء والممرضين والفرق الزائرة لعمل البرامج مثل الفحص الدوري والاستكشافي، وقياس مؤشر كتلة الجسم، والحملة الوطنية للوقاية من تسوس الأسنان، لتقديم الإسعافات الأولية من المرشد الصحي والمرشدة الصحية للحالات التي يتعرض لها طلاب وطالبات المدارس، ويتم من خلال تلك العيادات، التوعية والتثقيف الصحي، وتصحيح العادات الغذائية ذات العلاقة بسلامة وصحة الفم والأسنان، وتحويل الحالات المرضية والمواقف الصحية الطارئة التي يصعب علاجها في مقر العيادة.

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18:14ت م

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