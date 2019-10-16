

الجزائر 17 صفر 1441 هـ الموافق 16 أكتوبر 2019 م واس

أوقفت قوات الجيش الجزائري بمحافظة الشلف غرب البلاد عنصري دعم للجماعات الإرهابية، فيما دمرت قوات أخرى خلال عمليات تمشيط بكل من باتنة والمدية، قنبلة تقليدية الصنع وثلاثة مخابئ للإرهابيين.

وأوضح بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم، ان الحرس البحري بمحافظة جيجل أحبط عملية هجرة غير شرعية نحو السواحل الأوروبية، أوقف على إثرها ستة مهاجرين غير شرعيين كانوا على متن قارب تقليدي الصنع، كما تم إيقاف 18 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وعنابة.

// انتهى //

18:10ت م

0211





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الجيش الجزائري يدمر مخابئ للإرهابيين ويوقف عناصر دعم للجماعات الإرهابية ومهاجرين غير شرعيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.