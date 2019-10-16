السعودية اليوم / سمو نائب أمير حائل يتفقد أعمال الترميم للمساجد التاريخية بالمنطقة ضمن مشروع الأمير محمد بن سلمان



حائل 17 صفر 1441 هـ الموافق 16 أكتوبر 2019 م واس

قام صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل بجولة تفقدية شملت ثلاث مواقع للمساجد التاريخية بمنطقة حائل ضمن المرحلة الأولى لمشروع الأمير

وقدم كبير المستشارين المدير التنفيذي لبرنامج إعمار المساجد التاريخية بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الدكتور محسن بن فرحان القرني, لسمو نائب أمير المنطقة نبذة عن كل مسجد وماتم تنفيذه من أعمال ترميم شاملة، مشيرا إلى أن أعمال الترميم شارفت على الاكتمال وستفتتح جميعها قريباً لتمكين المصلين من الصلاة فيها.

ورفع القرني الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على الاهتمام ببيوت الله والعناية بالمساجد التاريخية وتأهيلها للعبادة، وابراز الهوية العمرانية والبعد الحضاري للمملكة بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030, كما قدم شكره لسمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه وجميع المساهمين بإنجاز أعمال الترميم لهذه المساجد خاصة فرع وزارة الشؤون الاسلامية، وفرع هيئة السياحة والتراث الوطني، سائلا الله أن يجزي ولاة الأمر خير الجزاء وأن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها.

رافق سمو نائب أمير منطقة حائل خلال الجولة مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبدالعزيز العجيمي، وكبير المستشارين المدير التنفيذي لبرنامج إعمار المساجد التاريخية بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الدكتور محسن بن فرحان القرني.

// انتهى //

18:10ت م

0210



حائل 17 صفر 1441 هـ الموافق 16 أكتوبر 2019 م واسقام صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل بجولة تفقدية شملت ثلاث مواقع للمساجد التاريخية بمنطقة حائل ضمن المرحلة الأولى لمشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية بالمملكة المتمثلة في (مسجد الجراد بحي مغيضة بمدينة حائل وجامع قفار ومسجد الجلعود بمحافظة سميراء).وقدم كبير المستشارين المدير التنفيذي لبرنامج إعمار المساجد التاريخية بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الدكتور محسن بن فرحان القرني, لسمو نائب أمير المنطقة نبذة عن كل مسجد وماتم تنفيذه من أعمال ترميم شاملة، مشيرا إلى أن أعمال الترميم شارفت على الاكتمال وستفتتح جميعها قريباً لتمكين المصلين من الصلاة فيها.ورفع القرني الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على الاهتمام ببيوت الله والعناية بالمساجد التاريخية وتأهيلها للعبادة، وابراز الهوية العمرانية والبعد الحضاري للمملكة بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030, كما قدم شكره لسمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه وجميع المساهمين بإنجاز أعمال الترميم لهذه المساجد خاصة فرع وزارة الشؤون الاسلامية، وفرع هيئة السياحة والتراث الوطني، سائلا الله أن يجزي ولاة الأمر خير الجزاء وأن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها.رافق سمو نائب أمير منطقة حائل خلال الجولة مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبدالعزيز العجيمي، وكبير المستشارين المدير التنفيذي لبرنامج إعمار المساجد التاريخية بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الدكتور محسن بن فرحان القرني.// انتهى //18:10ت م0210

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو نائب أمير حائل يتفقد أعمال الترميم للمساجد التاريخية بالمنطقة ضمن مشروع الأمير محمد بن سلمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.