السعودية اليوم / بلدية أملج تغلق خمسة مطاعم مخالفة



أملج 17 صفر 1441 هـ الموافق 16 أكتوبر 2019 م واس

أغلقت بلدية محافظة أملج خمسة مطاعم خلال جولاتها الرقابية المفاجئة التي نفذتها على مطاعم في المحافظة.

وأوضح رئيس بلدية محافظة أملج المهندس ناجي رمضان غبان, أن البلدية حريصة على كل ما يمس صحة المواطن وتعمل بكل طاقتها من خلال فرقها الميدانية التي تقوم بجولات على فترتين صباحية ومسائية ، بالإضافة للجولات الميدانية المفاجئة.

وأفاد أن البلدية تأكدت خلال جولاتها من توفر جميع الاشتراطات الصحية والشهادات الصحية والتصاريح النظامية، مشيرًا إلى أنه تم خلال هذه الجولات إغلاق 5 مطاعم وإنذار عدد آخر منها, فيما تم مصادرة أطعمة وخضراوات ومواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي ، بينما طبقت الغرامات والأنظمة بحق المخالفين.

من جهته أكد مدير صحة البيئة تركي علي النحاس، أن البلدية حريصة على تكثيف الجولات الرقابية المفاجئة خاصة على المطاعم المنتشرة على الطرق الرئيسية ومحطات الوقود, إضافة إلى الجولات اليومية الاعتيادية على مدار الساعة، لمتابعة المطاعم, لضمان تطبيق اشتراطات السلامة الصحية في الأطعمة التي تقدم للمستهلكين، مشددًا على دور المواطن والمقيم في التعاون مع جهود البلدية والإبلاغ عن المخالفات التي قد تحصل من خلال الاتصال برقم البلاغات 940 أو رقم واتس آب البلدية 0554020155 أو حساب البلدية بتويتر .

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17:55ت م

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