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ترامب: السعودية حليف جيد للولايات المتحدة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المملكة حليف جيد للولايات المتحدة مشيدًا بعمق العلاقات بين البلدين والتعاون المستمر والمطرد في كافة المجالات.
ولفت ترامب إلى أن اقتصاد إيران يتهاوى بسبب العقوبات الأمريكية مشيرًا إلى أن طهران تمضي نحو الهاوية.
وتوعد ترامب بفرض المزيد من العقوبات على تركيا بعد استمرار العدوان التركي على سوريا لافتًا إلى أن فرض العقوبات أفضل من الانخراط في الحرب هناك.
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