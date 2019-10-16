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2019-10-16 قلاب يحترق بعد ملامسة خطوط الكهرباء في حائل متابعات الخليج 365 - حائل أوضحت مديرية الدفاع المدني بمنطقة حائل أن فرق الإطفاء بالدفاع المدني بمدينة حائل أخمدت حريقًا اندلع بشاحنة لنقل الرمل ومواد الخرسانة (قلاب) بسبب تفريغ حمولتها قرب خطوط نقل الكهرباء للجهد المتوسط بحي الطريفي. Advertisements وأضافت أنه بسبب تلامس أجزاء الشاحنة مع خطوط الكهرباء المعلقة وقع الحريق وتمت المكافحة بعد التنسيق مع شركة الكهرباء واقتصر الحريق على العجلات الخلفية للشاحنة. وأكدت أنه لم يصب أحد بأذى جراء الحادث.







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