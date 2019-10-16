الان تتابع وزير الداخلية يشارك في الاجتماع الـ 36 لوزراء داخلية دول الخليج بمسقط والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل واس - الخليج 365
وصل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، اليوم، العاصمة العمانية مسقط، لرئاسة وفد المملكة في الاجتماع الـ 36 لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وكان في استقباله لدى وصوله مطار مسقط الدولي، حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية بسلطنة عمان، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، ووكيل وزارة الداخلية المهندس خالد بن هلال البوسعيدي، والسيد خليفة بن المرداس البوسعيدي محافظ البريمي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عمان عيد بن محمد الثقفي، وكبار المسؤولين بوزارة الداخلية العمانية.
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