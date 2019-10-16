الملك سلمان يهنئ أمير الكويت بعودته إلى بلاده بعد استكماله الفحوصات الطبية الناجحة

جدة - عمرو شويل واس - الخليج 365

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله ‏-، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، هنأه فيه بعودته إلى بلده الكويت الشقيق بعد استكماله الفحوصات الطبية التي أجراها وتكللت بالنجاح، وسأل خادم الحرمين الشريفين، الله العلي القدير أن يمتع سموه بدوام الصحة.

من جهته، شكر أمير دولة الكويت، خادم الحرمين الشريفين، على ما أبداه من مشاعر أخوية صادقة، متمنيًا لخادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والعافية، ولشعب المملكة المزيد من التقدم والازدهار.