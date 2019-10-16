6 نماذج معتمدة للصالات الرياضية في مدارس البنات

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) اعتمدت وزارة التعليم 6 نماذج للصالات الرياضية في مدارس البنات، وإعداد مستندات الطرح لـ250 مدرسة، وذلك ضمن مبادرة تعزيز المشاركة الرياضية للطالبات، إلى جانب ترسية عقود 250 مشروعا بعد وضع المعايير والشروط للمدارس المستهدفة. اعتمدت وزارة التعليم 6 نماذج للصالات الرياضية في مدارس البنات، وإعداد مستندات الطرح لـ250 مدرسة، وذلك ضمن مبادرة تعزيز المشاركة الرياضية للطالبات، إلى جانب ترسية عقود 250 مشروعا بعد وضع المعايير والشروط للمدارس المستهدفة. وأكد وكيل وزارة التعليم للمشروعات والصيانة المهندس عبدالرحمن الشايع، الاستلام النهائي لـ10 مشروعات تعليمية بقيمة Advertisements 98.7 مليون ريال، وإسناد 53 مبنى تعليميا لشركة تطوير كمرحلة أولى بقيمة 321.1 مليون ريال، كذلك إسناد 32 مبنى تعليميا كمرحلة ثانية لشركة تطوير بقيمة إجمالية بلغت 449.9 مليون ريال. وأشار المهندس الشايع إلى الاستلام الابتدائي لـ9 مشاريع تعليمية بقيمة 55.6 مليون ريال، وتشكيل لجنة استلام ابتدائي لـ18 مشروعاً تعليمياً بقيمة 74.4 مليون ريال. مبيناً أن وزارة التعليم أصدرت خلال أكتوبر الجاري قرار سحب 7 قرارات بقيمة 81.7 مليون ريال، وأيضاً فسخ عقود 4 قرارات بقيمة إجمالية بلغت 37.5 مليون ريال.



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