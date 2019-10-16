السعودية | الملك سلمان يهنئ أمير الكويت بعودته بعد نجاح الفحوصات

شكرا لقرائتكم الملك سلمان يهنئ أمير الكويت بعودته بعد نجاح الفحوصات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أجرى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، اتصالاً هاتفياً، الأربعاء، بالشيخ صباح الأحمد، أمير الكويت، هنأه فيه بعودته إلى بلده الكويت بعد استكماله الفحوصات الطبية التي أجراها، وتكللت بالنجاح.

وتمنى خادم الحرمين الشريفين، لأمير الكويت التمتع بدوام الصحة.

ومن جهته، شكر أمير الكويت، خادم الحرمين الشريفين على ما أبداه من مشاعر أخوية صادقة، متمنيًا للعاهل السعودي الصحة، ولشعب المملكة المزيد من التقدم والازدهار.