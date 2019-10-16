، "الجبير" يستعرض تطورات الأوضاع مع وكيل وزارة الخارجية الأمريكي ،

محمد بن مسعود - الدمام - بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، وكيل وزارة الخارجية الأمريكي ديفيد هيل.

‎وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، كما تبادلا وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وزير الدولة للشؤون الخارجية