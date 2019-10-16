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استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، وكيل وزارة الخارجية الأمريكي ديفيد هيل.
وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، كما تبادلا وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وزير الدولة للشؤون الخارجية
16 أكتوبر 2019 - 17 صفر 1441 06:45 PM
بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين"الجبير" يستعرض تطورات الأوضاع مع وكيل وزارة الخارجية الأمريكي
استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، وكيل وزارة الخارجية الأمريكي ديفيد هيل.
وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، كما تبادلا وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
، "الجبير" يستعرض تطورات الأوضاع مع وكيل وزارة الخارجية الأمريكي ،
المصدر : الخليج 365
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