، مركز الأبحاث بجامعة جازان ينفذ 56 مشروعاً بحثياً و114 ورقة علمية ،

محمد بن مسعود - الدمام - لتعزيز موقعها العلمي والوصول إلى مستوى القدرة التنافسية الدولية

يمثل مركز الأبحاث الطبية بجامعة جازان، الذي تم إنشاؤه عام 1429هـ، كياناً رائداً في إجراء الأبحاث الصحية، منطلقاً من رسالة الجامعة تجاه خدمة المجتمع، وليكون مرجعية وطنية وعالمية تستخدم أفضل الممارسات البحثية بامتلاكه الكفاءات المؤهلة وأحدث التقنيات.

114 ورقة علمية

ويقوم الباحثون في المركز بنشر نتائج البحوث في المجلات العلمية المتميزة والمساهمة في تعزيز موقع جامعة جازان العلمي، والوصول بها إلى مستوى القدرة التنافسية الدولية.

وشمل النشاط البحثي بالمركز نشر 114 ورقة علمية في مجلات عالمية مصنَّفة، ضمن قائمة طومسون رويترز (ISI)، كما يعمل المركز على إنجاز عدد من الأبحاث العلمية الممولة من شركة سابك وجامعة جازان، بالإضافة إلى 4 أبحاث ممولة من خارج الجامعة، إلى جانب 11 مشروعاً مقترحاً؛ لإجراء أبحاث يتم تمويلها من الجامعة ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.

أبحاث حيوية

وأوضح المشرف على مركز الأبحاث الطبية بجامعة جازان عبدالله بن محمد فرساني، أن المركز يهدف لتنفيذ الأبحاث والبرامج المتعلقة بالأمراض المدارية والمستوطنة محلياً وإقليمياً، إلى جانب الأمراض المزمنة والوراثية، كما يعمل على عدد من الأبحاث الطبية الحيوية باستخدام أحدث التقنيات، وتفعيل التواصل مع المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة الداخلية والخارجية الداعمة للبحث العلمي وإقامة شراكات فعالة لتنفيذ مشاريع بحثية تخدم قضايا المجتمع في مجال الصحة.

ومن أهم الأبحاث التي قام بها الباحثون، هي أبحاث تخص أمراض المنطقة مثل مرض السل الرئوي، ومرض "الكلازار"، وهي تعتبر الدراسات الأولى من نوعها، وفي مجمله فقد قام باحثو المركز بتنفيذ 56 مشروعاً بحثياً.

كما نفّذ مركز الأبحاث الطبية، أبحاثاً عن الأمراض المعدية كالملاريا وكذلك الفيروسات المنقولة بالحشرات، كحمى الضنك وحمى الوادي المتصدع وحمى الخرمة النزفية، بالإضافة إلى أمراض الدم الوراثية كـ"الثلاسيميا"، وفقر الدم المنجلي، وهذه المشاكل الصحية تمثل قمة هرم الأولويات البحثية للجامعة والمركز.

تجهيزات متقدمة

يمتلك مركز الأبحاث الطبية بجامعة جازان تجهيزات معملية متقدمة، تتمثل في معمل زراعة الخلايا، ومعمل الأحياء الدقيقة، ومعمل الأحياء الجزئية، والمعمل العام، إضافة إلى وحدة بيت الحيوان التي تقدم حيوانات يقوم الباحثون من داخل الجامعة بإجراء أبحاثهم عليها وتعتبر الوحيدة على مستوى المنطقة.

ويقدم المركز عدداً من الخدمات البحثية للباحثين، وأعضاء هيئة التدريس في عدة كليات بالجامعة، تتضمن إجراء تحاليل مخبرية، وتحليل إحصائي، وتوفير المواد الكيميائية والأجهزة الخاصة بإجراء التحاليل، وتوفير عدد كبير من حيوانات التجارب.

أنشطة بحثية

ويلتزم مركز الأبحاث الطبية بجامعة جازان، بتقديم أنشطة بحثية متميزة في المجالات الطبية وفق أعلى المعايير العالمية، وتوفير البيئة البحثية المحفزة للبحث والإبداع والابتكار في ضوء أخلاقيات البحث العلمي، وبناء شراكات بحثية محلية وعالمية لخدمة المجتمع ويهدف إلى أن يكون مركزاً رائداً ومتميزاً في الأبحاث الطبية على المستوى الوطني والدولي.

أولويات بحثية

ولكي ترتبط أبحاث المركز بالمنطقة، فقد قام الباحثون بدراسة الأوليات البحثية وهي من أهم الاهتمامات للمركز منذ إنشاءه حيث تبذل إدارة المركز جهوداً واسعة؛ لدراسة الأوليات البحثية من خلال توزيع الاستمارات والمقترحات ومعرفة الآراء، وبمشاركة واسعة من الباحثين داخل المركز ومن أعضاء هيئة التدريس في الكليات الطبية والصحية بالجامعة.

دورات تدريبية

كما نظم المركز عدد من الدورات التدريبية لرفع القدرات البحثية للباحثين، وأعضاء هيئة التدريس، وطلبة الجامعة في ثلاثة محاور مهمة يرتكز عليها نجاح البحث العلمي، وهي النشر العلمي، والتوثيق العلمي، ومنهجية البحث العلمي.

جامعة جازان