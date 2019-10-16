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محمد بن مسعود - الدمام - 16 أكتوبر 2019 - 17 صفر 1441 06:19 PM
فيما يتصدر معرض إكسبو مشهد الأحداث والفعاليات الكبرى في المنطقةتقرير: 133.6 مليار دولار نمو قطاع السياحة بالشرق الأوسط في 2020
كشف تقرير صادر عن المجلس العالمي للسفر والسياحة، عن ارتفاع مساهمة قطاع السياحة والسفر في الناتج المحلى الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط إلى 133.6 مليار دولار وبنسبة 4.2% سنوياً بحلول عام 2028.
ووفقاً لتقرير المجلس تصدر معرض إكسبو 2020 دبي الذي يقام في الفترة من أكتوبر 2020 إلى أبريل 2021 مشهد الأحداث والفعاليات الكبرى في المنطقة باعتباره الحدث الأضخم على الإطلاق الذى يشهده العالم العربي.
ومن المنتظر أن يشهد المعرض مشاركة 192 جناحاً وطنياً من مختلف أنحاء العالم، كما من المتوقع أن يجذب أكثر من 25 مليون زائر بمعدل 145.000 زيارة في كل يوم من أيام المعرض الذي يمتد على مدى 173 يوماً.
محلياً، من المقرر أن تسهم التسهيلات الجديدة في المملكة العربية السعودية بمنح التأشيرات إضافة إلى رؤية المملكة 2030 والمشاريع السياحية العملاقة، في زيادة عدد السياح القادمين من خارج المملكة بنسبة 5.6% سنوياً حتى عام 2023.
، تقرير: 133.6 مليار دولار نمو قطاع السياحة بالشرق الأوسط في 2020 ،
المصدر : الخليج 365
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