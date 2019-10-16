محمد بن مسعود - الدمام - 900 ألف رحلة سياحية من الخليج إلى لندن خلال 4 سنواتخالد خليل الخليج 365 2019-10-16
ينطلق معرض سوق السفر العالمي لندن 2019 الذي يقام في الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر المقبل.
وبحسب البحث الذي أجرته كوليرز إنترناشيونال؛ فإنه من المتوقع أن تحتفظ المملكة المتحدة بمكانتها كواحدة من أكثر الوجهات الأوروبية المفضلة للزيارة بالنسبة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي بما يعادل 890.000 رحلة بحلول عام 2023.
وأرجع مدير أول معرض سوق السفر العالمي في لندن سايمون بريس أسباب نمو عدد رحلات السفر إلى المملكة المتحدة من منطقة الشرق الأوسط عموماً ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية على نحوٍ خاص إلى وجود أعداد كبيرة من المقيمين في المملكة المتحدة.
وأكد بريس أنه على مدى العقد الماضي، حققت صناعة السياحة في الشرق الأوسط قفزات هائلة ونمواً بمقدار عشرة أضعاف، حيث شهدت المنطقة تطورات مذهلة ببناء أعلى الأبراج والفنادق في العالم، فضلاً عن تطوير البنية التحتية وبناء المدن الترفيهية ومعالم الجذب السياحي الحديثة.
16 أكتوبر 2019 - 17 صفر 1441
06:06 PM
16 أكتوبر 2019 - 17 صفر 1441
06:22 PM
تزامناً مع انطلاق معرض سوق السفر العالمي في بريطانيا
ينطلق معرض سوق السفر العالمي لندن 2019 الذي يقام في الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر المقبل.
وبحسب البحث الذي أجرته كوليرز إنترناشيونال؛ فإنه من المتوقع أن تحتفظ المملكة المتحدة بمكانتها كواحدة من أكثر الوجهات الأوروبية المفضلة للزيارة بالنسبة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي بما يعادل 890.000 رحلة بحلول عام 2023.
وأرجع مدير أول معرض سوق السفر العالمي في لندن سايمون بريس أسباب نمو عدد رحلات السفر إلى المملكة المتحدة من منطقة الشرق الأوسط عموماً ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية على نحوٍ خاص إلى وجود أعداد كبيرة من المقيمين في المملكة المتحدة.
وأكد بريس أنه على مدى العقد الماضي، حققت صناعة السياحة في الشرق الأوسط قفزات هائلة ونمواً بمقدار عشرة أضعاف، حيث شهدت المنطقة تطورات مذهلة ببناء أعلى الأبراج والفنادق في العالم، فضلاً عن تطوير البنية التحتية وبناء المدن الترفيهية ومعالم الجذب السياحي الحديثة.
، 900 ألف رحلة سياحية من الخليج إلى لندن خلال 4 سنوات ،
المصدر : الخليج 365
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