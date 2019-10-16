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التقطت عدسة أحد المراجعين، اليوم؛ موقفًا إنسانيًّا لمسؤول التأمينات الاجتماعية بمحافظة الأفلاج مع مسنّة مقعَدة منعتها الظروفُ الصعودَ للقسم لعدم وجود منزلق ومصعد للعربات.
وأظهرت الصورة مسؤول التأمينات الاجتماعية بالأفلاج محمد الدوسري وهو يقوم بإنهاء إجراءات المقعدة؛ في مشهد إنساني لقي إشادة وثناء من المراجعين.
يذكر أن قسم التأمينات الاجتماعية في الأفلاج لا يوجد له مقر منذ تأسيسه قبل حوالي عشر سنوات، وقد تم تخصيص قسم خاص بمكتب التأمينات بمقر مبنى مكتب العمل بالدور الثاني، ولا يعمل به إلا موظف واحد فقط، ورغم تزايد المراجعين والمراجعات يحاول "الدوسري" تلبية طلباتهم وإنهاء إجراءاتهم ومراعاة احتياجاتهم بكل تفانٍ وإخلاص.التأمينات الاجتماعية بمحافظة الأفلاج
16 أكتوبر 2019 - 17 صفر 1441 06:16 PM
لقي إشادة وثناء من المراجعين
التقطت عدسة أحد المراجعين، اليوم؛ موقفًا إنسانيًّا لمسؤول التأمينات الاجتماعية بمحافظة الأفلاج مع مسنّة مقعَدة منعتها الظروفُ الصعودَ للقسم لعدم وجود منزلق ومصعد للعربات.
وأظهرت الصورة مسؤول التأمينات الاجتماعية بالأفلاج محمد الدوسري وهو يقوم بإنهاء إجراءات المقعدة؛ في مشهد إنساني لقي إشادة وثناء من المراجعين.
يذكر أن قسم التأمينات الاجتماعية في الأفلاج لا يوجد له مقر منذ تأسيسه قبل حوالي عشر سنوات، وقد تم تخصيص قسم خاص بمكتب التأمينات بمقر مبنى مكتب العمل بالدور الثاني، ولا يعمل به إلا موظف واحد فقط، ورغم تزايد المراجعين والمراجعات يحاول "الدوسري" تلبية طلباتهم وإنهاء إجراءاتهم ومراعاة احتياجاتهم بكل تفانٍ وإخلاص.
، شاهد.. موقف إنساني لمسؤول التأمينات بالأفلاج مع مسنّة مقعدة ،
المصدر : الخليج 365
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