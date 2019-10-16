شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن خادم الحرمين الشريفين يهنئ في اتصال هاتفي سمو أمير دولة الكويت بعودته إلى بلاده بعد استكماله الفحوصات الطبية التي تكللت بالنجاح والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 6:38 مساءً, 16 أكتوبر 2019 م المناطق _ الرياض أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله ‏-، اتصالاً هاتفياً اليوم، بأخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، هنأه فيه بعودته إلى بلده الكويت الشقيق بعد استكماله الفحوصات الطبية التي أجراها سموه وتكللت ولله الحمد بالنجاح.

وسأل خادم الحرمين الشريفين، الله العلي القدير أن يمتع سموه بدوام الصحة.

من جهته، شكر سمو أمير دولة الكويت، خادم الحرمين الشريفين، على ما أبداه من مشاعر أخوية صادقة، متمنيًا لخادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والعافية، ولشعب المملكة المزيد من التقدم والازدهار.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | خادم الحرمين الشريفين يهنئ في اتصال هاتفي سمو أمير دولة الكويت بعودته إلى بلاده بعد استكماله الفحوصات الطبية التي تكللت بالنجاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.