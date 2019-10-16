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ترامب: فرض عقوبات على تركيا أفضل من الانخراط في القتال

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2019-10-16

ترامب: فرض عقوبات على تركيا أفضل من الانخراط في القتال

متابعات الخليج 365 - متابعة

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده ستفرض حزمة جديدة من العقوبات على أنقرة بسبب العدوان التركي على سوريا وتهديد الأمن والاستقرار في المنطقة.

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وقال ترامب إن عقوبات على تركيا أفضل من انخراط القوات الأمريكية في القتال في سوريا.

وكانت الولايات المتحدة فرضت عقوبات طالت بعض الشخصيات التركية بعد مواصلة أردوغان العدوان على سوريا بالرغم من الضغط الدولي لوقف هذه العملية.

وطرح الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي اليوم تشريعًا لمعاقبة تركيا.




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