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2019-10-16 التعليم تعتمد 6 نماذج للصالات الرياضية للبنات في المدارس استلام 10 مشروعات تعليمية بقيمة 98,787,718 ريالا متابعات الخليج 365 - واس اعتمدت وزارة التعليم 6 نماذج للصالات الرياضية للبنات، وإعداد مستندات الطرح لـ250 مدرسة، وذلك ضمن مبادرة تعزيز المشاركة الرياضية للطالبات، إلى جانب طرح 250 مشروعاً وترسية عقودها بعد وضع المعايير والشروط للمدارس المستهدفة.

وأكد وكيل وزارة التعليم للمشروعات والصيانة المهندس عبدالرحمن الشايع, الاستلام النهائي لـ10 مشروعات تعليمية بقيمة 98,787,718.51 ريالا، وإسناد 53 مبنى تعليميًّا لشركة تطوير كمرحلة أولى بقيمة 321,184,528 ريالا، كذلك إسناد 32 مبنى تعليميًّا كمرحلة ثانية لشركة تطوير بقيمة إجمالية بلغت 449,999,998 ريالا.

وأشار المهندس الشايع إلى الاستلام الابتدائي لـ9 مشاريع تعليمية بقيمة 55,693,905,39 ريالا، وتشكيل لجنة استلام ابتدائي لـ18 مشروعاً تعليمياً بقيمة 74,490,312,07 ريالا، مبيناً أن وزارة التعليم أصدرت خلال شهر أكتوبر الجاري قرار سحب 7 قرارات بقيمة 81,798,505,80 ريالا، وأيضاً فسخ عقود 4 قرارات بقيمة إجمالية بلغت 37,574,640,15 ريالا.







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