حي الرويال غرينز يوفر أراض سكنية تصل مساحتها إلى ألف متر

2019-10-16

متابعات الخليج 365 - واس

تستعرض مدينة الملك عبدالله الاقتصادية المشروعات السكنية التي تقع ضمن مجتمعي الغولف والشاطئ ، في حي الرويال غرينز ، وذلك ابتداء من يوم غدٍ وعلى مدى ثلاثة أيام بفندق ريتز كارلتون بالرياض .

وعدّ رئيس قطاع جودة الحياة في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية أنس نجم , حي الرويال غرينز أحد أرقى الأحياء الساحلية بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية ، والذي يمتد على مساحة 4.9 ملايين متر مربع ، ويضم أراضٍ سكنية تتراوح مساحتها بين 700 – 1000متر مربع ، لافتاً إلى أن حي الرويال غرينز يُمثل أبرز المشرعات السكنية الفاخرة التي تمتلك مواصفات تجتمع فيها عدة عناصر ملهمة تميزه عن أي مشروع سكني آخـر في المملكة ، حيث يحيط المجتمع الحدائق والمسطحات الخضراء ، ومسارات مخصصة لرياضة المشي ، وأماكن مجهزة بخدمات السياحة البحرية والاسترخاء، إضافةً إلى موقعه المميز المطل على المسطحات الخضراء لملعب الغولف رويال غرينز وعلى شاطئ البحر .

يُذكر أن مدينة الملك عبدالله الاقتصادية أعلنت في وقت سابق عن حصول حي الرويال غرينز السكني على جائزة عالمية لأفضل حي سكني متعدد الاستخدامات على مستوى المنطقة العربية لعام 2018م ، وذلك خلال حفل نظمته “ذا انترناشونال بروبيرتي أوردز- IPA” العالمية في العاصمة البريطانية لندن , كما حصل ملعب الغولف “رويال غرينز” على عدة جوائز عالمية كأفضل مشروع رياضي وترفيهي لعام 2016-2017م.







