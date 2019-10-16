وفاة شخص وإصابة 6 آخرين في حادث تصادم بجدة

جدة - عمرو شويل جدة - الخليج 365 - هاني الثبيتي

باشرت فرق الهلال الأحمر السعودي في محافظة جدة، اليوم الأربعاء، بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم شمال كوبري الملك سعود، نتج عنه حالة وفاة وإصابة 6 أشخاص.

وأوضح المتحدث الإعلامي للهلال الأحمر بمحافظة جدة عبدالله أحمد أبو زيد، أنه فور تلقي البلاغ من غرفة عمليات الهلال الأحمر، هرعت 5 فرق إسعافية والقائد الميداني معتز الباشا، إلى موقع الحادث.

وأضاف “أبو زيد”، أنه تبين وجود حالة وفاة و6 إصابات ما بين خطيرة إلى متوسطة تم نقل جميع الحالات إلى مجمع الملك عبدالله الطبي.