الان تتابع إعلان نتائج القبول المبدئي لرتبة جندي للكادر النسائي للعمل بـ"قوة أمن الحرمين" والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل واس - الخليج 365
أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن نتائج القبول المبدئي للأمن العام على رتبة (جندي) للكادر النسائي للتعيين عليها في مكة المكرمة والمدينة المنورة للعمل بالقوة الخاصة لأمن الحرمين الشريفين.
ولمعرفة نتيجة القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول عبر بوابة (أبشر – التوظيف) على الرابط: https://smex12-5-en-ctp.trendmicro.com:443/wis/clicktime/v1/query?url=www.jobs.sa&umid=22351de1-84de-4224-81f5-e9235590efa7&auth=420dd97a1e4b280280f6dd025626ecb036e557ef-70a3986145f7dd2ccd6bf8df59c4a5f687c94b75
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