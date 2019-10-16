الأكاديمية السعودية للطيران المدني تؤهل 79 مراقبًا جويًا يمنيًا

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365

استقبلت الأكاديمية السعودية للطيران المدني، 79 مراقباً جوياً يمنياً قامت بتأهيلهم وتدريبهم على مراحل للعمل في عدد من المطارات اليمنية، وذلك ضمن التعاون القائم بين الهيئة العامة للطيران المدني، ونظيرتها بالجمهورية اليمنية الشقيقة.

وخصصت الأكاديمية السعودية للطيران المدني، 1200 ساعة تدريبية للمراقبين الجويين اليمنيين استوعبت عدة حُزم تدريبية شملت مختلف تخصصات المراقبة الجوية.

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وبدأت الأكاديمية في استقبال أول دفعة من المراقبين الجويين اليمنين في منتصف عام 2017م وتم وضع برامج مكثفة للمتدربين وجدولتها وفق الاحتياجات، التي لم تقتصر على تخصص المراقبة الجوية بل سيشمل تخصصات “صيانة أنظمة الطيران، سلامة وتشغيل المطارات، أمن الطيران، والإطفاء والإنقاذ”.

ويأتي هذا التعاون القائم بين البلدين الشقيقين في مجالات النقل الجوي، امتدادًا للدور الذي تقوم به المملكة العربية السعودية تجاه أشقائها، وتعتز الهيئة العامة للطيران المدني في الوقت ذاته بتسخير كافة امكانياتها للأشقاء في الجمهورية اليمنية سواء بعقد الدورات التدريبية أو ورش العمل والندوات المتخصصة في مجالات الطيران والنقل الجوي.

ويعكس تأهيل المراقبين الجويين اليمنيين في الأكاديمية السعودية للطيران المدني، المكانة العلمية التي تتبوأها المملكة في مجال تدريب علوم الطيران، لاسيما وأن الأكاديمية السعودية تحظى بسبعة اعتمادات دولية من المنظمة الدولية للطيران المدني (الإيكاو) والاتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا).