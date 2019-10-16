شكرا لقرائتكم خبر عن القتل تعزيراً لمواطن قتل أُختيه "نحراً" والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (بريدة) أصدرت وزارة الداخلية اليوم (الأربعاء) بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل تعزيراً في خالد بن أحمد بن عبدالمحسن العنزي "سعودي الجنسية" لإقدامه على قتل أختيه مها ونوف وعايد عبدالمجيد محمد "سوري الجنسية"، وذلك بنحر أختيه وطعن عايد بسكين مما أدى لوفاتهم. أصدرت وزارة الداخلية اليوم (الأربعاء) بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل تعزيراً في خالد بن أحمد بن عبدالمحسن العنزي "سعودي الجنسية" لإقدامه على قتل أختيه مها ونوف وعايد عبدالمجيد محمد "سوري الجنسية"، وذلك بنحر أختيه وطعن عايد بسكين مما أدى لوفاتهم. وتم تنفيذ حُكم القتل تعزيراً بالجاني اليوم الأربعاء 17/ 02/ 1441هـ ، ببريدة بمنطقة القصيم. ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دمائهم وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.



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