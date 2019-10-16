"السعودية للكهرباء" تحتفل بتخريج دفعة جديدة من متدربي المعهد العالي للكهرباء بالرياض

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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احتفلت اليوم الشركة السعودية للكهرباء بتخريج دفعة جديدة من متدربي معهد السعودية للكهرباء العالي بالرياض، وذلك بالتنسيق مع دائرة العلاقات العامة بالقطاع الأوسط.
رعى الحفل عبدالرحمن العبيد، نائب رئيس أول للموارد البشرية نيابة عن الرئيس التنفيذي، وحضور المهندس عبدالله الماضي رئيس القطاع الأوسط للتوزيع وخدمات المشتركين، وسعد مشبب القحطاني رئيس قطاع تطوير الموارد البشرية، ومدراء إدارات ودوائر بالقطاع الأوسط.
بدأ الحفل بآيات من القرآن الكريم بعدها كلمة الخريجين، تلاها عرض فيديو بعنوان "هذا ما تعلمته في الشركة السعودية للكهرباء"، وبعد ذلك قدم راعي الحفل كلمة توجيهية للخريجين، وتم تكريم مدربي العام والمتفوقين والخريجين.
وتحرص "السعودية للكهرباء"، على تأهيل وتطوير الكوادر الوطنية، من خلال المعاهد التابعة لها في عدد من مدن المملكة، ومن خلال برامج الابتعاث.
ومما تجدر الإشارة إليه أن الشركة نجت في رفع نسبة التوطين إلى أكثر من 92% من إجمالي العاملين في مرافقها كافة على مستوى المملكة.
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