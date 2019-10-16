، إصابة 3 طلاب انقلبت مركبتهم ببحر أبوسكينة.. حالة أحدهم خطيرة ،

محمد بن مسعود - الدمام - نُقِلوا إلى مستشفى محايل.. ومدير "التعليم" يقف شخصياً على أوضاعهم

أصيب ثلاثة طلاب بمدرسة ثانوية الملك سعود بمركز بحر أبوسكينة التابع لمحافظة محايل؛ جراء تعرضهم لحادث انقلاب إثر خروجهم من مدرستهم ظهر اليوم، ووصفت حالة أحدهم بالحرجة.

ونُقِل الطلاب، الذين تتراوح أعمارهم بين 16-17 عاماً، إلى مستشفى محايل عسير لتلقي العلاج، وتبين إصابة أحدهم بخلع في الكتف الأيمن، والثاني بكدمات خفيفة، أما الثالث فقد تعرض لإصابة خطيرة في الرأس وهو غير واعٍ وفي حالة حرجة.

وقد وقف مدير تعليم محايل منصور بن عبدالله آل شريم على حالة المصابين فور وصولهم المستشفى، وعبّر عن عظيم شكره لمدير المستشفى محمد زيد عسيري وفريق العمل معه من أطباء وفنيين على ما بذلوه من جهود في سبيل إنقاذ حياة المصابين.مستشفى محايل عسير