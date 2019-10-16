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محمد بن مسعود - الدمام - قلد قائد وحدة الطب العسكري الميداني بالقطاع الغربي المكلف، العقيد متعب بن مناحي ابن شفلوت، الرائد علي بن عوضه الأحمري، إلى رتبته الجديدة "رائد"، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته.
من جهته أعرب الرائد الأحمري عن بالغ شكره وامتنانه على هذه الثقة الكريمة، كما أكد أنها ستكون دافعًا له لبذل المزيد من الجهد والعطاء خدمة لدينه ثم مليكه ووطنه، وراجيًا من المولى -عز وجل- أن يكون عند حُسن ظن الجميع.
16 أكتوبر 2019 - 17 صفر 1441 05:56 PM
قلد قائد وحدة الطب العسكري الميداني بالقطاع الغربي المكلف، العقيد متعب بن مناحي ابن شفلوت، الرائد علي بن عوضه الأحمري، إلى رتبته الجديدة "رائد"، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته.
من جهته أعرب الرائد الأحمري عن بالغ شكره وامتنانه على هذه الثقة الكريمة، كما أكد أنها ستكون دافعًا له لبذل المزيد من الجهد والعطاء خدمة لدينه ثم مليكه ووطنه، وراجيًا من المولى -عز وجل- أن يكون عند حُسن ظن الجميع.
، "الأحمري" يتقلد رتبة رائد بالحرس الوطني ،
المصدر : الخليج 365
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